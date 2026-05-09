“El 80% de la producción del país viene del pequeño productor, tienen derecho a vivir mejor”: Saavedra sobre la Ley 1720

En el marco del Encuentro Nacional en Cochabamba, el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, destacó la situación legal de la producción nacional y la Ley 1720.

“Bolivia corre el riesgo de que cientos de miles de pequeños productores no tengan la posibilidad de progresar, de adquirir créditos, de invertir, de crecer”, advirtió la autoridad.

El pilar de la producción alimentaria

Saavedra enfatizó que la normativa es vital para el sustento de la mayoría de las familias que trabajan el campo en todo el territorio boliviano. “Cerca del 80% de la producción de nuestro país viene a través del pequeño productor; ellos y sus familias también tienen derecho a vivir mejor”, afirmó de manera tajante.

El burgomaestre hizo un llamado directo a los legisladores para que actúen con celeridad y visión de futuro ante la llegada de la norma a la Cámara Alta. “Todavía hay una oportunidad, esta ley está yendo al Senado; les queremos pedir, por favor, denle a este país la oportunidad que en más de 20 años tengamos una visión compartida en lo que se refiere a la tierra”, exhortó.

Respeto a la autonomía regional

Saavedra sugirió una aplicación flexible que respete la voluntad de cada región del país. “Pueden modificarla, para que sea en función a lo que defina cada región; si hay regiones que no quieren aplicarla están en su derecho, pero también respeten nuestra decisión”, explicó.

Para el alcalde, esta ley representa un cambio positivo necesario para que el sector productivo pueda mejorar su producción.

“Tenemos esperanza en ustedes senadores, ojalá nos puedan dar una respuesta positiva en los próximos días porque para nuestra gente es algo positivo”, sostuvo ante el auditorio.

Desafíos económicos y el pacto 50/50

Además, Saavedra vinculó la estabilidad productiva con la necesidad urgente de una redistribución de recursos económicos para los municipios del país. “Redistribución de recursos, el 50/50, eso más que un derecho, es un tema de supervivencia; necesitamos recursos para dar mejores condiciones en infraestructura, salud y educación”, concluyó la autoridad.

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