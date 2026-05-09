“El 50/50, eso más que un derecho, es un tema de supervivencia”: Manuel Saavedra en el Encuentro Nacional

El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, participó en el Encuentro Nacional en Cochabamba destacando la relevancia de la unidad política para el desarrollo del país. “Qué bueno ver a Bolivia representada a través de sus autoridades; podemos no coincidir, pero estamos en la obligación de hablar”, manifestó la autoridad municipal.

La urgencia de un nuevo pacto fiscal

El punto central de su intervención fue la necesidad de una nueva estructura económica que garantice la sostenibilidad de los municipios bolivianos.

“Redistribución de recursos, el 50/50, eso más que un derecho, es un tema de supervivencia; necesitamos recursos”, enfatizó Saavedra.

Para el burgomaestre, este cambio debe convertirse en una prioridad compartida para transformar la realidad de los ciudadanos en áreas críticas. “Es importante que sea una agenda nacional lo del 50/50, vamos a poder dar mejores condiciones en infraestructura, salud y educación”, explicó durante su discurso.

El rol de Santa Cruz en el desarrollo

Saavedra recordó el papel de su región como receptora de ciudadanos de todo el país y las dificultades enfrentadas por la falta de inversión estatal. “Durante casi 20 años a Santa Cruz se la hizo a un lado por ser valiente; con muy poca inversión del gobierno nacional hemos salido adelante”, señaló.

Asimismo, resaltó la resiliencia de la población frente a periodos de mala administración financiera y la fe que mantienen en el futuro. “Han sido años de despilfarro, de irresponsabilidad; nos toca asumir eso, hay algo que no le quitaron a la gente, es la esperanza”, afirmó la autoridad.

Apoyo al sector productivo nacional

Además, en el cierre de su intervención, Saavedra instó a los senadores a dar viabilidad a la Ley 1720 para proteger la economía de las familias productoras. “Cerca del 80% de la producción de nuestro país viene a través del pequeño productor; ellos también tienen derecho a vivir mejor”, concluyó el alcalde.

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