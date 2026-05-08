Cainco exige debatir leyes con argumentos y no bajo presión social

Bajo el título "Basta de ensayo y error: El futuro no se negocia bajo presión", CAINCO manifestó su profunda preocupación por la dinámica política actual del país. La institución advirtió que el país no puede avanzar mientras las leyes se decidan bajo la influencia de bloqueos y presiones sociales, en lugar de argumentos técnicos y jurídicos sólidos.

El comunicado enfatiza que la prosperidad de una nación se basa en instituciones fuertes y no en "amenazas y bloqueos". CAINCO calificó como inadmisible que se ignore el silencio de los sectores que producen e invierten, mientras que "el estruendo de la calle y la piedra en la carretera" terminan dictando el rumbo legislativo del país.

"Gobernar también significa explicar, defender las decisiones correctas y construir consensos sin capitular frente a intereses que buscan imponer la fuerza sobre la razón", señala el documento institucional.

La organización empresarial también dirigió sus críticas hacia la Asamblea Legislativa, exigiéndole abandonar la "parálisis política". Según CAINCO, la postergación del tratamiento de temas estructurales representa una pérdida directa para la inversión privada, la generación de empleo y el desarrollo económico nacional.

Hacia el final del texto, CAINCO advirtió sobre el riesgo de normalizar discursos que inciten a la desestabilización y exhortó a los líderes políticos a fortalecer la institucionalidad. La entidad reafirmó su visión de una Bolivia fuerte, moderna y libre, donde la ley prevalezca sobre el caos y la libertad de producir sea la prioridad nacional definitiva.

Este pronunciamiento surge en un contexto de creciente tensión social y económica, donde el sector empresarial busca reglas claras para enfrentar la crisis y garantizar la competitividad del país.

Comunicado de Cainco.

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