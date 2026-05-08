Diputados devuelve proyecto de abrogación de la Ley 1720 a comisión

El pleno de la Cámara de Diputados determinó este viernes devolver a la Comisión Amazónica y de Tierras el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, con el objetivo de subsanar presuntas irregularidades observadas por legisladores durante el tratamiento de la norma.

“Queda aprobado por mayoría la devolución del presente informe de la comisión para subsanar errores que se han tenido y que se pueda trabajar por tiempo y materia”, informó la diputada Daniela Cabrera, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

La decisión fue asumida luego de un debate en el hemiciclo, donde algunos parlamentarios cuestionaron aspectos procedimentales y técnicos del informe presentado para tratar la abrogación de la Ley 1720.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral para conformar una comisión multipartidaria que tendrá la misión de informar a los sectores movilizados sobre los avances del tratamiento legislativo y el cumplimiento del reglamento parlamentario.

“Esta comisión será conformada por la directiva de la Cámara de Diputados, además un representante (el jefe o jefa de bancada) de cada partido político para tener una reunión con los diferentes sectores movilizados sobre la normativa”, agregó Cabrera,

Cerca a la 11:40, una vez determinado que el proyecto de ley regrese a la comisión y la conformación de una comisión multipartidaria, la sesión fue declarada en cuarto intermedio hasta las 15:00, para trabajar por tiempo materia.

La Ley 1720, promulgada en abril de este año, autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas, situación que ha generado posiciones divididas entre organizaciones sociales y sectores productivos.

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