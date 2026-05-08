Familia de Isack, niño perdido en la selva, pide ayuda para su recuperación

Isack, el niño chimán de 12 años que sobrevivió 25 días perdido en la selva de Ixiamas, ahora se encuentra en recuperación después de ser encontrado por trabajadores de una empresa maderera. Afortunadamente, el niño se encuentra en buen estado de salud tras su odisea, pero su familia enfrenta una difícil situación económica.

La familia de Isack vive en condiciones precarias, sin recursos suficientes para cubrir los gastos médicos ni para proveer lo necesario para su bienestar. Los padres de Isack son personas de la tercera edad y se dedican a la agricultura, actividad que no siempre garantiza una fuente constante de ingresos.

Necesidades de la familia

La familia solicita ayuda urgente para cubrir los gastos médicos de Isack, que incluyen el tratamiento posterior a su estancia en la selva y cualquier posible seguimiento. Además, necesitan apoyo para poder comprar materiales escolares para que Isack pueda continuar su educación, ya que el niño muestra un gran deseo de aprender y salir adelante.

Llamado a la solidaridad

A través de la Defensoría de la Niñez de Ixiamas, se ha lanzado una campaña para recolectar fondos y productos básicos, como alimentos y ropa, para la familia de Isack. Además, se habilitó un código QR para realizar donaciones económicas, permitiendo que personas de todo el país puedan ayudar.

"Nosotros, como comunidad, necesitamos su apoyo para que Isack pueda superar este desafío y tener un futuro mejor," comentó Remberto Escobar, encargado de labores sociales en la región.

Un futuro de esperanza

Isack, a pesar de su traumática experiencia en la selva, sigue mostrando una actitud positiva y un gran deseo de superarse.

"Quiero ser profesional cuando sea grande", dijo el niño con una sonrisa, destacando su resiliencia ante las adversidades. Su familia espera poder brindarle las oportunidades que necesita para lograr sus sueños.

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