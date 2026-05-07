El primer 'surazo' hará descender la temperatura hasta los 12°C en Santa Cruz: ¿hasta cuándo se quedará?

Santa Cruz de la Sierra vivirá desde este viernes el ingreso del primer 'surazo' otoñal del año, fenómeno que llegará acompañado de fuertes ráfagas de viento, lluvias y un marcado descenso de temperaturas, según informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Antes del ingreso del frente frío, previsto para la madrugada del viernes, se registrarán ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora durante este jueves, situación que motivó recomendaciones de precaución para evitar accidentes.

“Hay que tomar recaudos. El tema de carteles, tendidos eléctricos y árboles requiere mucha precaución”, advirtió Alpire, quien además pidió a los servicios de emergencia y a las empresas de electrificación mantenerse alertas ante posibles contingencias.

Alpire explicó que el frente frío ingresará en las “postrimerías de la medianoche” del viernes y estará acompañado por lluvias moderadas a fuertes y vientos del sur superiores a los 50 kilómetros por hora.

Para el viernes se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 19°C; sin embargo, debido a los vientos, la sensación térmica podría descender entre 3 y 4 grados más.

“Se va a sentir el frío”, afirmó el Señor del Clima.

Las temperaturas continuarán bajando durante el fin de semana. El sábado se espera una mínima de 14°C y máxima de 17°C, además de una persistente “chilchina”. Mientras que el domingo la mínima descenderá hasta los 13°C y la máxima llegará apenas a los 20°C.

El día más frío será el lunes 11 de mayo, cuando la temperatura mínima alcanzará los 12°C, aunque la sensación térmica podría rondar los 8°C.

Ante este panorama, Alpire recomendó proteger especialmente a los grupos vulnerables, entre ellos bebés, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

“Salir bien abrigados, usar botas, medias largas y cuidar mucho la salud”, recomendó.

Asimismo, insistió en la importancia de vacunarse contra la influenza, tomando en cuenta el incremento de casos y fallecimientos relacionados con enfermedades respiratorias.

En los Valles cruceños, particularmente en municipios como Pucará y Moro Moro, las temperaturas podrían descender hasta los 2°C durante la madrugada del domingo, por lo que no se descartan heladas leves.

Finalmente, el agrometeorólogo pidió a los productores agrícolas tomar previsiones para proteger los cultivos ante las bajas temperaturas previstas para los próximos días.

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