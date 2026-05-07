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Abogado de los Crapuzzi asegura que sentencia del TCP sigue vigente pese a tutela de acción popular

La defensa presentó documentos de Derechos Reales y antecedentes históricos con los que busca respaldar la legalidad de los títulos de propiedad de la familia.

Red Uno de Bolivia

07/05/2026 12:28

Abogados de la familia Crapuzzi demostraron unos documentos en conferencia de prensa. Foto Ivanna Justiniano

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El abogado de la familia Crapuzzi, Waminqa Serrano, presentó este jueves documentación con la que busca demostrar el derecho propietario de los terrenos donde actualmente funciona el Mercado Mutualista.

En conferencia de prensa, Serrano afirmó que cuentan con certificados de Derechos Reales emitidos en 1969 y con antecedentes desde 1952 y registrados por pedido del abogado Nathaniel Paz, documentos que, según indicó, respaldan la legalidad de los títulos de propiedad de la familia Crapuzzi.

“La persona que pide que se registren los derechos del señor Crapuzzi es el abogado Nathaniel Paz, eso demuestra la legalidad de los títulos”, sostuvo el jurista.

Asimismo, aseguró que la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúa vigente, pese a la acción popular concedida recientemente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia.

“El fallo de ayer concedió la tutela colectiva, pero no dejó sin efecto la sentencia constitucional”, remarcó Serrano.

El abogado también cuestionó la postura de la Alcaldía cruceña y afirmó que el Gobierno municipal no cuenta con títulos propietarios sobre los predios en disputa.

“Quiero aclarar que la Alcaldía no tiene títulos. Si pretende ser dueña del predio, debe pagar la expropiación”, manifestó.

Serrano añadió que solicitó al TCP pronunciarse sobre la vigencia de la sentencia constitucional y aclarar el alcance de la acción popular aprobada en favor de los comerciantes y la ciudadanía.

Exalcalde asegura que se pagó por los predios

La controversia por los terrenos del mercado también motivó la intervención del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Pedro Ribera Sánchez, quien afirmó que durante su gestión se concretó la expropiación de los terrenos donde actualmente opera el mercado Mutualista.

Según Ribera Sánchez, el municipio realizó el pago correspondiente a cinco familias que acreditaron ser propietarias de los predios.

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