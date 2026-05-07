Sedes Beni emite alerta sanitaria por contaminación fecal en agua distribuida en Trinidad

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni emitió una alerta sanitaria tras detectar contaminación fecal en el agua distribuida por la Cooperativa de Agua Trinidad (Coatri Ltda), situación que afecta a los barrios Conavi, Pompeya, Villa Corina y Fátima, en Trinidad.

El director del Sedes de Beni, Rubén Pierre Torres Yepez, informó en conferencia de prensa que los análisis realizados por la Unidad de Salud Ambiental evidenciaron la presencia de bacterias y ausencia total de cloro residual en el suministro de agua.

“Hemos detectado contaminación en el agua que distribuye Coatri, lo que representa un alto riesgo sanitario para nuestra población”, advirtió.

Detectan coliformes fecales y bacteria

Según el informe técnico, las muestras tomadas en domicilios de Villa Corina, en inmediaciones de la avenida Beni y las calles Jarajorechy y Toborochi, revelaron presencia de coliformes totales y la bacteria Escherichia coli, indicadores de contaminación fecal de origen humano o animal.

Además, los análisis detectaron que el agua presentaba 0,00 mg/L de cloro residual, cuando la Norma Boliviana 512 establece un mínimo de 0,2 mg/L para garantizar la desinfección adecuada. También se reportaron valores fuera de rango en salinidad y hierro total.

El planificador del Sedes, Erick Vallejos, alertó que esta situación podría provocar enfermedades hídricas como diarreas, cólera e infecciones gastrointestinales, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Sedes Beni emite alerta sanitaria por contaminación en agua. Foto: Sedes Beni

Recomiendan hervir el agua

Ante la emergencia, el Sedes recomendó a los vecinos de los barrios afectados hervir el agua durante al menos tres minutos antes de consumirla o utilizar agua embotellada para beber, cocinar y lavar alimentos hasta nuevo aviso.

Asimismo, la institución notificó formalmente a Coatri Ltda para que adopte medidas inmediatas destinadas a restablecer la potabilidad del servicio.

Las autoridades sanitarias anunciaron además una vigilancia permanente para hacer seguimiento al caso y evitar posibles brotes epidemiológicos.

Cooperativa atribuye el problema al pavimento rígido

En respuesta a las denuncias, la gerente de Coatri, Adelaida Ribera Castedo, aseguró que la contaminación se originó debido al rebalse de alcantarillas provocado por obras de pavimento rígido en distintos sectores de la ciudad.

La cooperativa informó que abastecerá con agua mediante cisternas a los usuarios activos y al día de los barrios afectados, medida que generó críticas entre vecinos perjudicados por la contaminación.

Coatri también anunció que en las próximas horas difundirá un cronograma oficial con los horarios y sectores donde se realizará la distribución de agua en cisternas.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los habitantes de Trinidad por los riesgos sanitarios derivados del consumo de agua contaminada.

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