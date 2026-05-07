El clima cambia este jueves: conozca el pronóstico del tiempo antes de salir de casa

El clima tendrá cambios este jueves en distintas regiones del país. Antes de salir de casa, revise el pronóstico del tiempo y conozca dónde se esperan lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas.
07/05/2026 6:47
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 7 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con nubes y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 23°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -4°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 22°C.
Potosí presentará un cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 11°C y 34°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 28°C.
Tarija tendrá un día con chubascos aislados y temperaturas que irán de los 5°C a los 37°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias en regiones aisladas.
Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 31°C.
Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados y una mínima de 22°C y una máxima de 32°C con probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá una jornada con cielos nubosos, temperaturas entre 23°C y 33°C y sin probabilidad de lluvias.
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