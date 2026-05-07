El clima cambia este jueves: conozca el pronóstico del tiempo antes de salir de casa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 7 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con nubes y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 23°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -4°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 2°C y 22°C.

Potosí presentará un cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 11°C y 34°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 28°C.

Tarija tendrá un día con chubascos aislados y temperaturas que irán de los 5°C a los 37°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias en regiones aisladas.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 31°C.

Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados y una mínima de 22°C y una máxima de 32°C con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá una jornada con cielos nubosos, temperaturas entre 23°C y 33°C y sin probabilidad de lluvias.

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