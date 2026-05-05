¿Frío o calor? Así estará el pronóstico del tiempo hoy en Bolivia, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 5 de mayo se registrarán tormentas eléctricas en varias regiones de Bolivia, principalmente en el occidente del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente se prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

En La Paz, se espera una jornada poco nubosa; las temperaturas oscilarán entre 5°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de 1°C y máxima de 17°C.

En Oruro, se espera una jornada poco nubosa con temperaturas entre 2°C y 21°C.

Mientras que Potosí registrará valores entre -2°C y 23°C, un día poco nuboso y sin probabilidad de lluvias.

Valles



La región de los Valles presentará cielos parcialmente nubosos y sin lluvias.

En Cochabamba, se presentarán cielos poco nubosos; la temperatura irá de 10°C a 33°C.

Sucre tendrá valores entre 9°C y 26°C, con un cielo nuboso.

Por su parte, Tarija registrará una jornada poco nubosa, sin precipitaciones, con temperaturas entre 9°C y 30°C.

Oriente

En el Oriente del país se prevé clima cálido y mayormente nublado, sin lluvias en toda la región.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos con temperaturas entre 21°C y 30°C, sin lluvias.

En Trinidad, se esperan valores entre 21°C y 31°C, con cielos poco nubosos y sin lluvias.

Mientras que Cobija no registrará precipitaciones, con temperaturas entre 21°C y 32°C y presentará cielos nubosos.

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