Terminal de Cochabamba se llena ante el anuncio de bloqueos: Pasajeros adelantan viajes para no quedar varados

Una atmósfera de urgencia y aglomeraciones marca la jornada de este lunes en la Terminal de Buses de Cochabamba. Ante la confirmación de un paro nacional movilizado con bloqueos de carreteras a partir de las cero horas de este martes, cientos de pasajeros han volcado su atención a las boleterías para abandonar la ciudad y evitar quedar atrapados en los puntos de conflicto.

Desde las primeras horas de hoy, los mostradores de informaciones y las casetas de venta de pasajes reportaron un incremento masivo en la afluencia de viajeros. Los destinos más cotizados son Santa Cruz y La Paz, rutas críticas que suelen ser las primeras en ser interrumpidas cuando el transporte federado y libre instala sus medidas de presión. Según el reporte del personal de la terminal, aunque las salidas son normales por ahora, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá esta noche ha generado una compra compulsiva de boletos.

"Hay mucha concurrencia de gente preguntando qué pasará con las salidas nocturnas. Muchos están tomando previsiones para llegar a sus destinos antes de la medianoche", indicaron desde las oficinas de informaciones de la terminal terrestre. Esta alta demanda se ha prolongado durante todo el día y se prevé que la intensidad continúe hasta altas horas de la noche, mientras el tiempo se agota antes del inicio del bloqueo nacional.

La situación es similar en la avenida Oquendo, específicamente en la Parada Chapare. En este punto, el flujo de viajeros hacia el Trópico de Cochabamba es considerable. Los operadores de transporte han advertido que, para garantizar la seguridad de sus unidades y evitar perjuicios a los usuarios, la última salida hacia el oriente por la vía nueva será a las 10:00 de la noche.

El panorama para este martes en Cochabamba es crítico. Al paro del transporte federado se han sumado el transporte libre y el transporte pesado, quienes han adelantado que el cierre de rutas no solo afectará a las carreteras interdepartamentales, sino que también se extenderá a las principales avenidas y calles estratégicas de la ciudad.

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