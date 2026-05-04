Kenia OS preocupa a fans tras sufrir golpe de calor en pleno concierto

La cantante mexicana Kenia OS vivió momentos de tensión tras su reciente presentación en Mérida, Yucatán, luego de sufrir un golpe de calor al finalizar su concierto.

El incidente ocurrió en medio de las altas temperaturas que afectan a la región y que habrían impactado en el estado físico de la artista después de una intensa jornada sobre el escenario.

Fue la propia intérprete quien mostró el momento a través de redes sociales. En el video compartido, se la observa sentada en el camerino mientras recibe oxígeno y atención de su equipo médico.

Con humor, pero dejando ver la exigencia del momento, acompañó la publicación con la frase: “Todo es glamour en el tour”, seguida de la aclaración de que sufrió un golpe de calor.

Las imágenes generaron inmediata preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud.

Aunque el episodio causó alarma, todo apunta a que la situación fue controlada a tiempo y no pasó a mayores. Hasta el momento, la artista continúa con normalidad las actividades de su gira.

El episodio también abrió conversación en redes sobre las condiciones extremas que enfrentan artistas y equipos de producción durante presentaciones en zonas de altas temperaturas.

Más allá del brillo del escenario, el momento dejó en evidencia el nivel de desgaste físico que implica una gira y recordó que nadie está exento a los efectos del calor extremo.

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