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¿Problemas de dinero? Aseguran que Nodal recibe apoyo de los Aguilar

Paralelamente, estas revelaciones llegan en medio de rumores sobre un distanciamiento entre el cantante y sus padres. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 18:01

Sale a la luz el supuesto apoyo económico que recibe Nodal de los Aguilar
México

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Christian Nodal vuelve a generar titulares luego de que surgieran versiones que apuntan a un supuesto respaldo económico por parte de la familia de Ángela Aguilar, en medio de una etapa de cambios personales y financieros en la vida del artista.

Según reportes difundidos por la periodista Adri Toval, el cantante estaría recibiendo apoyo estratégico y financiero mientras busca reorganizar su patrimonio y consolidar una nueva etapa de independencia económica.

Las versiones señalan que Christian Nodal habría comenzado a invertir en negocios propios y proyectos ajenos a la industria musical, con el objetivo de diversificar sus ingresos. Entre ellos se menciona un estudio de tatuajes en Los Ángeles, confirmado previamente por el propio artista.

De acuerdo con lo difundido, la familia de Ángela Aguilar no solo le brindaría apoyo económico, sino también asesoría financiera y legal en distintos temas personales y profesionales.

Incluso, se menciona que este acompañamiento habría sido clave para que el intérprete tome decisiones más autónomas y fortalezca su estructura financiera.

Estas revelaciones aparecen además en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal.

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