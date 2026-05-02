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Policial

Dictan detención preventiva para acusado de atacar a mujer en Cochabamba

La víctima, una ciudadana brasileña, exige una sentencia firme mientras el caso continúa en investigación.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

02/05/2026 17:43

Foto: Referencial
Cochabamba

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La Justicia determinó la detención preventiva por cinco meses en el penal de San Sebastián Barones para el hombre acusado de atacar e intentar violar a una mujer de nacionalidad brasileña en Cochabamba, en un caso que ha generado indignación y amplia repercusión.

“Estamos en la ciclovía y esto, ¿por qué? Porque justamente se ha llevado adelante la audiencia de esta persona que básicamente atacó e intentó violar a una mujer, a una ciudadana extranjera de nacionalidad brasileña”, se informó desde el lugar donde ocurrieron los hechos.

Según el reporte, la agresión se produjo con violencia y dejó a la víctima con múltiples heridas. 

Tras la audiencia cautelar, se dispuso la reclusión preventiva del acusado mientras avanzan las investigaciones.

“Detención preventiva cinco meses en el penal San Sebastián Barones. Es el resultado de esta audiencia”, se indicó, aclarando que la medida genera conformidad inicial en la parte denunciante.

No obstante, la víctima busca que el proceso avance hasta una sentencia condenatoria.

“Lo que quiere la ciudadana brasilera es que justamente se cumpla con una sentencia en contra de esta persona que ha intentado abusarla sexualmente”, se remarcó.

El caso continúa en etapa investigativa, mientras persiste la expectativa de que se esclarezcan todos los hechos y se determinen responsabilidades.

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