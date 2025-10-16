Acusan a sacerdote de Pojo por abuso de menores; Fiscalía investiga cuatro denuncias

En el municipio de Pojo (Cochabamba), un sacerdote enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra menores. La Fiscalía informó que actualmente existen cuatro denuncias formales en su contra, cada una de ellas investigada de manera independiente, pero con delitos similares. El acusado se encuentra detenido mientras se avanza en la fase preparatoria para el juicio oral.

Según Marioly Álvarez, delegada defensorial en el departamento, “por tratarse de personas menores de edad, no se pueden dar detalles de los hechos. Sin embargo, sí se puede confirmar que existen cuatro procesos abiertos y que la persona se encuentra detenida. La Fiscalía continúa recabando elementos objetivos y evidencias para definir la imputación de cada caso, lo que podría variar según los hechos y testimonios presentados por las presuntas víctimas”.

Las autoridades señalaron que la investigación busca garantizar un proceso transparente y proteger los derechos de las víctimas. Cada denuncia se trata con un enfoque especializado y se prioriza la recolección de pruebas sólidas que permitan sustentar las imputaciones durante el juicio.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Pojo, donde líderes locales y familiares de los menores víctimas han pedido celeridad en el proceso judicial.

El Ministerio Público anunció que una vez culminada la fase de investigación, se definirá la acusación formal y se establecerá la fecha para el inicio del juicio oral, con el objetivo de que el proceso judicial siga su curso de manera transparente y conforme a la ley.

