¡Invadió carril! Triple colisión en Villa Tunari deja tres muertos y un menor herido

Tres personas perdieron la vida y un menor de 13 años resultó herido tras una triple colisión registrada esta mañana en Villa Tunari, en la zona conocida como 3 Arroyos.

Según el subdirector de la Unidad de Tránsito, Fernando Aragón, las víctimas fatales son José Fran Orellana Figueroa, Michelle Orellana Figueroa y Madelein Rojas Orellana, quienes viajaban en el último vehículo involucrado y fallecieron de manera instantánea. El menor herido fue trasladado al hospital de tercer nivel de Villa Tunari.

El accidente se produjo cuando el conductor del primer vehículo intentó rebasar a dos motorizados, invadiendo el carril contrario y colisionando con un camión. El impacto hizo que el camión saliera de la vía y, al quedar encunetado, golpeara un tercer vehículo.

“El conductor responsable se dio a la fuga inmediatamente después del hecho, pero gracias a las investigaciones de la policía de tránsito, fue aprehendido aproximadamente 30 minutos después junto con el vehículo protagonista”, informó Aragón.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar todas las responsabilidades y circunstancias del accidente que conmocionó a la comunidad de Villa Tunari.

