Tragedia en la carretera Bioceánica: un muerto y 13 heridos tras choque entre un bus y un camión cerca de Pailón

Una tragedia enluta nuevamente las carreteras del oriente boliviano. Un bus de transporte interprovincial que se dirigía hacia la Chiquitania colisionó frontalmente contra un camión la noche del miércoles en la carretera Bioceánica, a la altura de Pailón. El fuerte impacto dejó una persona fallecida, el conductor del bus, Paulino Cruz Canaviri, y 13 pasajeros heridos, varios de ellos en estado grave.

Los heridos fueron trasladados de emergencia a la Clínica Italia, en la ciudad de Santa Cruz, donde el personal médico informó que continúan recibiendo pacientes. Entre los lesionados hay un adolescente de 15 años internado en terapia intensiva, un adulto mayor de 65 años con fracturas faciales y un bebé de tres meses, que afortunadamente se encuentra estable.

“Nos llegaron 13 pacientes y siguen llegando más. Necesitamos que los familiares se apersonen a la clínica para brindar datos y autorizar los estudios médicos necesarios. Hay pacientes de todas las edades, incluso un menor que está en terapia intensiva”, informó el director de la Clínica Italia.

Según el informe preliminar de la Unidad de Tránsito, el accidente ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando el bus que iba hacia San Ignacio de Velasco impactó contra un tractocamión que se dirigía en sentido contrario hacia Santa Cruz.

“Se investiga si el conductor del camión se habría quedado dormido. Estamos esperando los resultados de alcoholemia y la identificación completa de los heridos”, declaró el Cnl. Edson Rojas, subdirector de Tránsito de Santa Cruz.

Las autoridades exhortan a los familiares de los pasajeros que viajaban en el bus a acercarse a la Clínica Italia para conocer el estado de salud de sus seres queridos.

