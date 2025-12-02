“Trabajar en vano, ahorrar en vano”: la angustia de aportantes ante la incertidumbre por sus ahorros

Tras el reciente anuncio del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, quien afirmó que no se encontraban disponibles los recursos correspondientes a los ahorros de los aportantes administrados por la Gestora Pública, decenas de ciudadanos acudieron este martes a las oficinas de la entidad para exigir información y manifestar su preocupación.

Las declaraciones del presidente reactivaron la alarma entre pensionados, trabajadores en proceso de jubilación y ciudadanos que llevan años aportando al sistema. En el lugar, los testimonios coincidieron en un mismo sentimiento: incertidumbre y temor por el futuro de sus fondos previsionales.

“Indignante, sumamente indignante. Imagínense los trabajadores y nosotros que ya estamos jubilados. Como que ahorita me están pagando el sueldo, aguinaldo como faltando 1.700 bolivianos”, expresó un ahorrista visiblemente afectado.

Otro ciudadano compartió su molestia: “Por supuesto que es preocupante, para todos. Imagínense, todo el mundo aporta y después viene otro y hace lo que le da la gana con los aportes de uno”.

Entre las voces más duras estuvo la de una mujer que exigió sanciones. “Lo aplazo al gobierno del MAS, lo aplazo para siempre. Que se vayan corruptos, se robaron el dinero de todos los jubilados… merecen cárcel, que devuelvan los dineros de todos”, afirmó.

A la molestia se suma la frustración de quienes llevan décadas aportando. “Yo ya estoy 30 años trabajando en una empresa, aporté y ahora escucho que no hay… es absurdo. Preocupa harto. Trabajar en vano, ahorrar en vano”, añadió un ciudadano.

El impacto del anuncio también alcanzó a quienes llegaron desde otros departamentos en busca de respuestas. “Vengo desde Riberalta… ayer nos hemos enterado que no hay plata. ¿Qué vamos a hacer los que hemos aportado? Tengo más de 14 años de aportes y no sé si nos van a devolver”, lamentó otro ahorrista.

Los jubilados tampoco ocultan su inquietud: “Nosotros aportamos demasiado para nuestros ahorros, pero ahora estamos en incertidumbre para ver si nos van a devolver o no”, señaló uno de ellos.

Pese al ambiente de tensión, algunos ciudadanos expresaron esperanza en que el nuevo Gobierno pueda brindar una solución. “Voy a decir a nuestro nuevo presidente que ha dado un alivio a Bolivia; que sigamos adelante y cortemos la corrupción de raíz”, sostuvo una ahorrista.

Otros pidieron acciones inmediatas: “Como ha habido un cambio de gobierno radical, esperamos que las cosas sean mejores y que los responsables paguen por el delito cometido”.

La exigencia común entre los presentes fue la misma: información clara, investigaciones rápidas y la garantía de que sus recursos serán recuperados. “El director saliente debe informar y el presidente actuar de inmediato. Las investigaciones deben ser ya”, remarcó un ciudadano.

La preocupación es profunda, pero también persiste el pedido de que la nueva administración priorice este conflicto. “Ojalá que este gobierno piense en quienes hemos trabajado años y que ese dinero pueda volver”, concluyó otro aportante.

Mira la programación en Red Uno Play