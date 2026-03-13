Día Mundial del Riñón: pacientes piden prevención y diagnóstico temprano en Cochabamba

Cada 12 de marzo se recuerda el Día Mundial del Riñón, una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de cuidar este órgano y prevenir enfermedades renales que, en muchos casos, se detectan cuando ya están avanzadas.

El representante de la Asociación de Enfermos Renales, Grover Méndez Ramallo, explicó que los riñones cumplen una función vital en el organismo, ya que se encargan de filtrar toxinas, regular el agua y eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.

Indicó que uno de los principales riesgos es que las enfermedades renales suelen avanzar sin síntomas claros.

“El riñón es uno de los órganos más leales. No presenta señales hasta que se ha perdido cerca del 70% de su función”, advirtió.

Méndez señaló que algunas señales de alerta pueden ser dolores frecuentes de cabeza, hipertensión arterial o espuma en la orina, por lo que recomendó acudir a un chequeo médico ante estos síntomas.

Asimismo, explicó que entre las principales enfermedades asociadas al daño renal se encuentran la hipertensión y la diabetes, que pueden afectar el funcionamiento de los riñones si no se controlan a tiempo.

Entre las medidas de prevención recomendó mantener una buena hidratación, realizar actividad física y evitar el sedentarismo, además de realizar controles médicos periódicos.

El representante también recordó que cuando la enfermedad renal avanza y el paciente pierde gran parte de la función del órgano, puede requerir diálisis, un tratamiento que sustituye parcialmente la función del riñón.

“Cuando llegas a ese punto, la diálisis es un proceso permanente y muy difícil. Son sesiones de varias horas a la semana y cambia totalmente la vida de los pacientes”, explicó.

En Bolivia, el Seguro Universal de Salud (SUS) cubre tratamientos como la diálisis y los trasplantes renales, que pueden representar una alternativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Por su parte, Jhonny Chiri, padre de un menor que recibe diálisis, relató que su hijo fue diagnosticado con enfermedad renal hace aproximadamente un año.

Inicialmente pensó que se trataba de otro problema de salud, pero tras realizarse estudios médicos se confirmó el daño en los riñones. Actualmente el menor recibe tres sesiones de diálisis por semana, cada martes, jueves y sábado, desde las cinco hasta las nueve de la mañana.

En el marco de esta fecha, pacientes y especialistas reiteraron la importancia de la prevención, los controles médicos y la detección temprana para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades renales.

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