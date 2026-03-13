Fuerzas Armadas se suman a la campaña de limpieza contra la chikungunya en Cochabamba

Las Fuerzas Armadas se sumarán este sábado a la “gran minga” de limpieza en Cochabamba para combatir la chikungunya y el dengue y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades.

El director de la Unidad de Relaciones de la Séptima División del Ejército en Cochabamba, Henry Peña, informó que la participación militar forma parte del plan denominado “El Ejército con su Pueblo" en la lucha contra el dengue y la chikungunya, que se desarrolla en coordinación con instituciones de salud, la Alcaldía y la Gobernación.

Explicó que el plan contempla la movilización de 700 efectivos militares, aunque en esta primera fase se desplegarán 150 soldados durante el fin de semana para apoyar las tareas de limpieza.

“Estamos realizando una campaña de limpieza en coordinación con las instituciones de salud, la Alcaldía y la Gobernación para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti”, señaló Peña.

Las labores se concentrarán principalmente en la zona sur de la ciudad, donde se reportan mayores índices de infestación del mosquito transmisor.

La campaña incluye la eliminación de recipientes que acumulan agua, limpieza de patios y espacios públicos, además de la recolección de objetos en desuso que pueden convertirse en criaderos del insecto.

Las autoridades también instaron a la población a sumarse a estas jornadas de limpieza y revisar sus viviendas para eliminar posibles focos de reproducción del mosquito, entre ellos baldes, llantas, botellas o cualquier recipiente donde se acumule agua.

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