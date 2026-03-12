TEMAS DE HOY:
Comunidad

Abapó está bajo el agua tras intensa lluvia en Santa Cruz

El ingreso de agua a las viviendas en Abapó moviliza gestiones para brindar ayuda.

Ximena Rodriguez

12/03/2026 19:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Las intensas precipitaciones registradas en el municipio de Cabezas han provocado el desborde crítico de diversas quebradas en la región. El impacto es particularmente severo en Abapó y sus comunidades aledañas, donde el agua ya ha comenzado a ingresar de forma agresiva a las viviendas.

Hasta el momento se contabilizan más de 500 familias damnificadas que han perdido bienes materiales debido al avance de las inundaciones. Ante la magnitud del siniestro, la población local ha realizado un llamado urgente para recibir asistencia humanitaria y apoyo logístico inmediato.

Como respuesta a la contingencia, se han habilitado oficialmente tres puntos de acopio destinados a centralizar la ayuda para los afectados. Estos centros buscan recolectar víveres, ropa y suministros básicos para mitigar la precariedad en la que se encuentran los ciudadanos desplazados.

 

