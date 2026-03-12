TEMAS DE HOY:
Comunidad

ABC Santa Cruz anuncia cierre temporal del tramo La Angostura – Samaipata por derrumbes

En su comunicado, la entidad pidió a usuarios y transporte público no circular por la zona y respetar las señales de tránsito.

Silvia Sanchez

12/03/2026 8:31

ABC Santa Cruz anuncia cierre temporal del tramo La Angostura – Samaipata por derrumbes. Foto referencial ABC.
Santa Cruz, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Santa Cruz, informó sobre el cierre temporal del tramo La Angostura – Samaipata, ubicado en los Valles Cruceños, debido a constantes derrumbes y caída de rocas en el sector de Petacas provocados por las lluvias de esta semana.

En su comunicado, la entidad pidió a usuarios y transporte público no circular por la zona y respetar las señales de tránsito.

“Continuará el cierre total del tramo La Angostura – Samaipata en los Valles Cruceños, debido a constantes derrumbes y caída de rocas en el sector de Petacas, ocasionados por las constantes lluvias de esta semana", indica el comunicado emitido por la entidad.

El cierre se mantendrá con el apoyo de la Policía Caminera, que controlará los retenes de La Angostura y Samaipata, hasta las 13:00 horas del 12 de marzo.

Se recomienda a los conductores planificar rutas alternativas y mantenerse informados sobre el estado del tránsito en la zona.

En el sector de La Angostura, dos personas murieron luego de que una roca cayera sobre un bus que viajaba desde Santa Cruz con destino a Sucre.

