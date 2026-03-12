Analista Herrera: “El debate fue plano y ningún candidato logró proyectar el futuro de Santa Cruz”

El analista político William Herrera consideró que el reciente debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz dejó una sensación de “campaña plana”, sin propuestas novedosas ni planteamientos que logren conectar con el electorado.

Según Herrera, el desarrollo del debate reflejó el mismo tono que ha caracterizado la campaña electoral hasta ahora: poca confrontación de ideas y ausencia de propuestas capaces de generar entusiasmo entre los votantes.

“El debate ha sido como la campaña hasta ahora, bastante plana, bastante aburridita en algunos casos. No ha habido nada nuevo”, señaló el analista al evaluar la participación de los postulantes.

A su criterio, en elecciones subnacionales como las de gobernadores o alcaldes pesa más la figura del candidato que la estructura partidaria, por lo que la imagen personal y la capacidad de presentar una oferta electoral convincente son determinantes.

“No ha habido una oferta de impacto, una propuesta novedosa que uno pudiese decir ‘wow, con esta me quedo’. No ha habido esa seducción ni esa conexión del candidato con el ciudadano”, afirmó.

Falta de visión a largo plazo

Herrera también criticó que los aspirantes no abordaron los temas estructurales del departamento ni plantearon una visión de futuro para Santa Cruz.

“Nadie ha tenido la capacidad o la visión de proyectar un Santa Cruz hacia el futuro. ¿Cómo lo queremos en 20 o 30 años? Esa pregunta no ha sido respondida”, sostuvo.

Incluso, observó que algunos candidatos plantearon propuestas que no corresponden a las competencias de una gobernación, lo que evidenciaría desconocimiento sobre la estructura del Estado.

“Se han visto propuestas que son de la alcaldía o incluso del nivel central. Se nota un cierto desconocimiento de las competencias de cada nivel de gobierno”, explicó.

Elección abierta y posible segunda vuelta

En cuanto al panorama electoral, Herrera considera que la contienda se mantiene abierta y que ningún candidato tiene una ventaja clara.

A su juicio, Luis Fernando Camacho aparece como uno de los aspirantes con mayor preferencia electoral, aunque con un escenario todavía competitivo.

“Creo que va a haber una suerte de empate técnico entre dos o tres candidatos. Luis Fernando parece estar con una buena preferencia, pero también podrían disputar los primeros lugares Juan Pablo, Branko, Guido Nayar e incluso Otto Ritter”, indicó.

Debido a esta dispersión del voto, el analista cree que el proceso podría definirse en una segunda vuelta.

De cara a los últimos días de campaña, el analista recomendó a los candidatos replantear sus estrategias de comunicación para conectar con la ciudadanía.

“Tienen que replantear su estrategia comunicacional. El candidato puede tener una excelente propuesta, pero si no logra conectar emocionalmente con el ciudadano, difícilmente va a conquistar el voto”, explicó.

