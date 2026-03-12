“La libertad no llega por delivery”: La respuesta de Camacho ante críticas de Velasco

Durante el debate rumbo a la gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco cuestionó a Luis Fernando Camacho sobre la gestión de la salud pública y el supuesto uso de vehículos de la Gobernación durante su campaña.

Velasco señaló la preocupación por el reciente brote de chikungunya que afectó al departamento y que dejó decenas de muertos, cuestionando la capacidad de prevención del actual gobernador.

Camacho defendió su gestión, asegurando que las epidemias son inevitables y que su equipo cumplió con las fumigaciones correspondientes tanto en la ciudad como en las provincias.

“Hay un tema de prevención en el que se trabajó y lamentablemente en muchos lugares no se cumplieron”, señaló, agregando que mientras Velasco realizaba actos en Vallegrande, su equipo estaba fumigando y pasó incluso por el lugar de su actividad.

El debate se tensó cuando Velasco cuestionó la caravana de vehículos blindados que acompañó a Camacho, señalando el posible uso indebido de recursos públicos: “Vi su caravana en Vallegrande, eran 20 vagonetas de la Gobernación"

Camacho aclaró que los vehículos fueron adquiridos con su propio dinero y no corresponden a recursos públicos.

“Te agradezco la pregunta porque los vehículos blindados los compré con mi dinero y son con los que fui a los avasallamientos, y no eran vehículos públicos. Los compré trabajando, como lo hicimos con la libertad. La libertad no llega por delivery ni se pide por delivery”, enfatizó.

