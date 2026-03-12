Candidato del MPS apuesta por hospitales y proyectos productivos

El candidato a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Por la Soberanía (MPS), Clemente Gutiérrez, presentó sus principales propuestas durante el debate electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

En el área de salud, el postulante planteó la construcción de nuevos centros hospitalarios, entre ellos el Hospital de la Mujer, el Hospital del Niño y un hospital geriátrico, con el objetivo de ampliar la cobertura médica en el departamento.

Explicó que las infraestructuras hospitalarias podrían levantarse en predios cercanos al actual Hospital del Norte, priorizando el acceso a servicios médicos para la población. “La salud y la vida son primero”, afirmó durante su intervención.

En materia de agua y producción agropecuaria, Gutiérrez propuso la construcción de represas de agua potable, además de perforación de pozos, almacenamiento de agua y sistemas de micro riego, con el fin de fortalecer la cosecha y garantizar el abastecimiento para las comunidades rurales.

También planteó impulsar programas de apoyo a la producción agropecuaria y al ganado camélido, vacuno y ovino.

Dentro de su propuesta de industrialización, el candidato anunció la construcción de una fábrica de cemento en la provincia Los Andes, donde existen yacimientos de piedra caliza.

Este proyecto permitiría producir materiales para pavimento rígido, avenidas de mayor envergadura y obras viales, en coordinación con los gobiernos municipales, remarcó.

Asimismo, propuso la instalación de fábricas de ladrillos y arcilla en el departamento como parte de un plan para fortalecer la producción local y generar empleo.

En infraestructura vial, el postulante también planteó el mejoramiento de carreteras hacia el norte paceño y la región de los Yungas, con el objetivo de facilitar el transporte y dinamizar la actividad económica.





