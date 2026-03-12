Yahuasi plantea financiar hospitales con recursos de la minería

El candidato a la Gobernación de La Paz por Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi, respondió a los cuestionamientos de otros postulantes durante el debate electoral y explicó los alcances de su plan de gobierno denominado “La Paz Visionaria”, enfocado en proyectos de largo plazo para el desarrollo del departamento.

En materia de salud, el aspirante reiteró su propuesta de fortalecer el sistema sanitario mediante la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias, entre ellas un hospital materno infantil en la ciudad de El Alto.

Ante las consultas sobre el financiamiento de estas obras, Yahuasi sostuvo que los recursos podrían obtenerse a partir de una mayor formalización de la actividad minera.

Explicó que actualmente muchos actores del sector solo declaran una parte de sus ingresos y que, mediante procesos de regularización, se podrían generar hasta 400 millones de bolivianos adicionales, fondos que permitirían concretar la construcción de hospitales para El Alto y La Paz.

El candidato también señaló que su propuesta “La Paz Visionaria” busca superar la lógica de planificación limitada a los periodos de gobierno.

“Los políticos suelen pensar solo en cinco años; nosotros planteamos proyectos visionarios, adelantándonos a los desafíos que vendrán”, afirmó.

En relación con la actividad minera, Yahuasi planteó transitar de una minería convencional hacia una minería responsable, con mayor control ambiental y reducción del impacto en los recursos hídricos.

En ese marco, indicó que se brindará asistencia técnica y legal para que los operadores mineros puedan formalizarse, en el marco de la Ley 1503 de Minería y Metalurgia de Bolivia.

Asimismo, señaló la necesidad de incorporar educación minera en colegios y universidades, con el fin de promover prácticas sostenibles y responsables en el sector.

Durante su intervención, el postulante también reconoció que algunas instituciones vinculadas a la minería han enfrentado problemas de corrupción, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Explicó que, si bien la Gobernación no tiene atribuciones para otorgar contratos mineros, sí puede ejercer control y supervisión de la actividad.

Finalmente, Yahuasi afirmó que, en caso de llegar a la Gobernación, trabajará en coordinación con el Gobierno central para impulsar proyectos de desarrollo y mejorar la gestión de los recursos naturales en el departamento.

Las respuestas a los cuestionamientos se realizó durante el debate entre candidatos a la Gobernación de La Paz, un espacio organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los aspirantes de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.



