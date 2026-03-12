René Yahuasi plantea hospitales, represa y minería responsable

El candidato a la Gobernación de La Paz por Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi, presentó parte de su plan de gobierno denominado “La Paz Visionario”, durante el debate electoral previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Entre sus principales propuestas, el aspirante planteó fortalecer el sistema de salud con la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias. En ese marco, anunció la construcción de un hospital materno infantil en la ciudad de El Alto, con el objetivo de garantizar una atención segura para las madres y los recién nacidos en una urbe que supera los 800 mil habitantes en las zonas que requieren este servicio especializado.

Asimismo, Yahuasi propuso la construcción de una nueva infraestructura para el Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz, proyecto que ya cuenta con una planificación inicial para modernizar la atención médica en el departamento.

El candidato también planteó poner en funcionamiento al 100% el Hospital de El Alto Sur, acompañado de un plan de fortalecimiento del personal sanitario mediante capacitaciones y programas de becas para profesionales de salud.

En el área de recursos hídricos, el postulante advirtió sobre los desafíos que enfrentará el departamento en las próximas décadas. “En 20 o 30 años, sin agua no habrá producción ni industria”, afirmó.

En ese sentido, propuso la construcción de una represa multipropósito en la cordillera que permita abastecer a La Paz y El Alto, con capacidad de almacenamiento de 200 millones de metros cúbicos de agua.

En materia productiva y ambiental, Yahuasi planteó transformar la minería convencional hacia un modelo responsable, incorporando tecnología para reducir el uso de mercurio y promover prácticas más sostenibles.

En el ámbito deportivo, el candidato también propuso impulsar la Copa La Paz Sub-17, con el objetivo de fomentar el desarrollo de jóvenes deportistas en el departamento.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales 2026 en Bolivia y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas y planes de gobierno de los postulantes.

En esa jornada electoral, los bolivianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los distintos niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.



