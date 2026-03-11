Patria Sol observa formato del debate y evalúa su participación

La agrupación Patria Sol expresó este miércoles observaciones al formato del debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y anunció que evaluará su participación debido a las condiciones técnicas establecidas para la intervención de los candidatos.

El coordinador de Soberanía y Libertad, José Luis Bedregal, señaló que si bien los debates son necesarios en un proceso electoral, el tiempo asignado para exponer propuestas sería insuficiente para presentar un programa de gobierno.

“Saludamos el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral porque los debates son necesarios, son imprescindibles en un ajuste electoral para que la gente pueda conocer a profundidad las propuestas y si estas son o no realizables o son solo demagogia”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que el formato establezca solo un minuto para la presentación de las propuestas de los candidatos.

“Esto es completamente imposible, esto no va a permitir que se pueda presentar adecuadamente cada una de las propuestas en los ejes que el propio Tribunal Supremo Electoral ha establecido”, sostuvo.

Bedregal también observó que, tras el sorteo del orden de intervención, la participación del candidato a gobernador de La Paz, Luis Revilla, quedara programada casi al final del debate.

“Nos ha tocado ser penúltimos de las dos tandas, es decir que a medianoche recién el candidato Luis Revilla de Patria Sol estaría interviniendo”, explicó.

Asimismo, indicó que el tiempo de 45 segundos para responder preguntas también dificulta explicar las propuestas para el departamento.

Ante esta situación, el coordinador señaló que su organización política analizará durante la tarde si participará o no en el debate.

