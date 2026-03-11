Sospechan mala calidad de gasolina en Cochabamba tras daños en motores de al menos 10 vehículos

Un taller mecánico de Cochabamba atendió 10 vehículos con problemas graves en motores ocasionados por la calidad del combustible en Cochabamba. Según el mecánico, la gasolina de baja calidad ha generado acumulación de carbonilla en válvulas, obstruyendo entradas de aire y causando fallas en inyectores y bombas de gasolina.

“Todo lo que ha estado en contacto con la gasolina nos ha traído estas consecuencias. La mayoría de los carros llegó con combustible demasiado contaminado, que no se puede reutilizar y estamos descartando”, explicó uno de los mecánicos.

Los vehículos presentaban dificultades para encender, jaloneos y pérdida de fuerza, e incluso algunos no podían arrancar.

El mecánico dijo que se extrajo muestras de la gasolina de los vehículos donde se pudo detectar variaciones en el color de la gasolina debido a que hace cuatro semanas era más oscura y ahora es más clara.

En ese contexto, la diputada Adriana Jiménez señaló que, pese a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entrega certificaciones de buena calidad de gasolina, la realidad es distinta y se están registrando daños económicos y riesgos para la fuente laboral de los transportistas.

Por ello, anunció que se coordinará una visita a las plantas de almacenamiento de YPFB para verificar el combustible y brindar mayor transparencia a la población.

Los mecánicos recomiendan a los conductores llevar sus vehículos al taller cuanto antes si presentan problemas de encendido o funcionamiento irregular para evitar daños mayores en los motores.

