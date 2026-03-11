TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Insólito! Dos bloopers condenan a un arquero que fue sustituido y salió llorando

Un partido que terminó en lágrimas para el guardameta Antonín Kinský tras dos errores decisivos que obligaron a su entrenador a sustituirlo en pleno encuentro.

Martin Suarez Vargas

11/03/2026 14:34

Antonín Kinský sale consolado por Cristian Romero del Newcastle. Foto: captura video.

El Riyadh Air Metropolitano fue testigo de una de las actuaciones más accidentales que se recuerden en la máxima competición europea.

El guardameta checo del Tottenham, Antonín Kinský, vivió un calvario de apenas 17 minutos que dejó a su equipo herido de muerte frente a un Atlético de Madrid implacable, que aprovechó cada regalo para firmar un contundente 5-2.

La debacle londinense comenzó apenas al minuto 6, cuando Kinský resbaló fatalmente al intentar salir jugando, permitiendo que Julián Álvarez asistiera a Marcos Llorente para el primero. Poco después, a los 14', Antoine Griezmann amplió la cuenta tras un fallo defensivo de Micky van de Ven.

Sin embargo, el error que colmó la paciencia del técnico Igor Tudor llegó al minuto 17: un pase corto del arquero checo fue interceptado nuevamente por "La Araña" Álvarez, quien definió a placer con la portería vacía. La reacción del banquillo fue fulminante, retirando a Kinský para dar entrada a Guglielmo Vicario antes de cumplirse el primer cuarto de hora largo de partido.

Pese al cambio bajo palos, el vendaval rojiblanco no se detuvo. Robin Le Normand puso el cuarto y, aunque Pedro Porro descontó para los ingleses, Julián Álvarez selló su doblete tras un contragolpe letal para el 5-1.

En el cierre del encuentro, Dominic Solanke maquilló el resultado estableciendo el 5-2 definitivo. Con esta ventaja, los dirigidos por el Cholo Simeone ponen pie y medio en los cuartos de final, donde el vencedor de esta llave deberá medirse ante el ganador del duelo entre Newcastle y Barcelona.

