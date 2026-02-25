TEMAS DE HOY:
Accidente en Villa Montes Jhonny Fernández

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Vinícius sella la clasificación a octavos del Real Madrid (2-1) ante el Benfica

Rafa Silva había adelantado al Benfica pero Aurelien Tchouaméni y Vinícius le dieron la victoria al conjunto blanco.

EFE

25/02/2026 18:16

Vinícius del Real Madrid en acción ante un defensor del Benfica. Foto: redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.

El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.

Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD