Bolivia recibirá al presidente de la CAF para firmar acuerdos y coordinar apoyo

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, arribará a Bolivia este miércoles para cumplir una agenda orientada a fortalecer la cooperación y apoyar la reactivación económica del país.

“Va a cumplir una agenda apretada que la va a comunicar la Cancillería oportunamente, yo solo me limito a decirles que vamos a mostrarle de cerca las diferentes necesidades que tienen los sectores”, afirmó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría.

La autoridad señaló que durante la visita oficial se expondrán las prioridades nacionales y la importancia de “mantener esta gran relación con la CAF”.

“Y cada centavo que venga de ellos será enviado a la Asamblea Legislativa, pero finalmente será trasladado en programas y proyectos en las áreas en las que trabaja CAF, que son salud, educación, conexión vial y desarrollo productivo”, precisó.

Firma de acuerdos en Tarija

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó la semana pasada que Díaz-Granados llegará a la ciudad de Tarija para suscribir acuerdos “en beneficio del municipio, del departamento” y del país.

Desde el Gobierno consideran que la visita representa una oportunidad para articular proyectos regionales y gestionar financiamiento destinado a distintos sectores económicos y sociales.

Con información de ABI.

