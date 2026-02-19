Presidente se reúne con fabriles, COD y empresarios en Cochabamba

La mañana de este jueves, el presidente Rodrigo Paz llegó a Cochabamba con una agenda centrada en el diálogo con distintos sectores sociales y productivos del departamento.

El mandatario sostuvo que las reuniones incluirán al sector fabril, a la Central Obrera Departamental (COD) y al sector empresarial, en el marco de una estrategia que, según afirmó, busca una “amplia cobertura de las necesidades del país”.

“Con el sector fabril, nuestros amigos de la Central, nos reuniremos también con el sector empresarial. Estamos trabajando con todo el mundo, como debe ser”, señaló a su ingreso al encuentro con dirigentes laborales.

Recuperación económica “paso a paso”

Paz indicó que los encuentros abordarán temas clave para avanzar en la recuperación económica del país.

“Nosotros no somos de extrema, somos de una visión de centro pragmático. Estas transformaciones que estamos llevando paso a paso buscan darle una oportunidad por igual a todos los bolivianos. Ni derechas ni izquierdas; la ideología no da de comer, lo que da de comer son reglas claras, seguridad para el trabajador y empresas que puedan desarrollar sus capacidades”, manifestó.

El jefe de Estado explicó que la reunión fue solicitada por los sectores trabajadores y que el Gobierno acudió a la convocatoria para construir decisiones conjuntas.

Críticas a la subvención y problemas institucionales

Durante su declaración, el mandatario cuestionó el manejo de la subvención en anteriores gestiones.

“Se decidió conjuntamente que la subvención era para algunos cuantos ladrones, para el contrabando. A nombre del boliviano te daban subvención para robar. Ahora hay problemas que tenemos que cambiar. Seguimos teniendo pleitos dentro de las instituciones y eso nos va a tomar tiempo”, sostuvo.

Añadió que confía en que, con trabajo conjunto y fe en el pueblo boliviano, se logrará transformar la situación económica.

Anuncio en las próximas horas

El presidente adelantó que, tras el encuentro con el sector empresarial, realizará un anuncio importante relacionado con la economía.

“Tenemos el evento con el sector empresarial y de ahí haremos un anuncio. Les pido que nos puedan esperar, porque hay cosas importantes”, afirmó.

La agenda en Cochabamba contempla reuniones con el sector fabril, la COD y representantes empresariales, en lo que el Ejecutivo describe como una etapa de diálogo para definir propuestas conjuntas con reglas claras y seguridad institucional.

