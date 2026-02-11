Feriado de Carnaval y jornada continua: Todo lo que debes saber

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), confirmó este sábado que los días lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 serán feriados nacionales por motivo de las fiestas de Carnaval.

La disposición fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-005/26, que establece la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio boliviano durante ambos días.

“Se comunica a la población en general que los días lunes 16 y martes 17 de febrero de la presente gestión se constituyen en feriados nacionales”, señala el documento.

La cartera de Estado explicó que el objetivo es fomentar las actividades turísticas, culturales y de reactivación económica, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, moderación y respeto.

Jornada continua el viernes 13

El comunicado también dispone que el día viernes 13 de febrero se trabajará en jornada continua, de 08:00 a 15:00, exclusivamente para el sector público. Las jefaturas deberán garantizar el normal funcionamiento de los servicios.

