Gobierno resalta contención de la inflación y recuperación de la confianza internacional en tres meses

Al cumplirse los primeros 90 días de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Gobierno nacional presentó un balance positivo, destacando la contención de la inflación y reconstrucción de la confianza internacional.

Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), destacó que Bolivia haya logrado una reconstrucción “excepcional” en tiempo récord, que también frenó la crisis de suministros y divisas que afectaba al país.

“Uno de los logros más significativos de este periodo es la eliminación de las filas en las estaciones de servicio. Ya tenemos combustible; atrás quedaron los días de espera por gasolina. Asimismo, se resalta la contundente recuperación del valor de la moneda nacional en el mercado paralelo, donde el dólar, que llegó a cotizarse en 18 bolivianos, hoy bordea los 9 bolivianos”, resaltó.

En cuanto a la inflación, dijo que el Ejecutivo logró contener una proyección que amenazaba con superar el 30% a finales del año pasado, con la estabilización de precios en beneficio del bolsillo del ciudadano y mejorando la clasificación de riesgo país ante la comunidad internacional.

Recordó que, para mitigar el costo de vida, el Gobierno implementó el Arancel Cero para la importación de línea blanca y negra.

Respecto al precio de productos básicos como la carne, Camacho explicó que el mercado atraviesa un periodo de ajuste gradual.

"Muchos insumos ganaderos fueron importados con un dólar a 17 o 18. A medida que ese stock se renueve con el nuevo tipo de cambio de 9 bolivianos, los precios finales comenzarán a bajar", aseguró.

Bolivia vuelve al mapa internacional

En el ámbito diplomático, el director destacó la participación del presidente Paz en el evento de la CAF en Panamá, donde Bolivia dejó de seguir agendas externas para proponer una propia.

Asimismo, el ofrecimiento de los puertos bolivianos para el tránsito comercial entre Chile y Brasil fue calificado como un hito que posiciona al país como el centro logístico de la región.

Desafíos

Pese a los avances, Camacho señaló que el principal obstáculo actual es la estructura legal heredada de las últimas dos décadas, que fomenta un control estatal excesivo.

"Hemos tenido la paciencia de 20 años; pedimos unas semanas más para consolidar este proceso de ajuste que ya está dando señales claras de recuperación en todos los sectores", exhortó Camacho.

