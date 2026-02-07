Fiscalía cita a Nemesia Achacollo como sindicada en caso Fondo Indígena

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción de La Paz citó a Nemesia Achacollo para que preste su declaración informativa en calidad de sindicada, dentro de un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Según el documento oficial, la citación forma parte de una investigación impulsada por el Ministerio Público, a denuncia del FDI y otros, en contra de Luis Alberto Arce Catacora y otras personas, por el presunto delito de incumplimiento de deberes y otros, tipificados en el Código Penal.

La exautoridad fue convocada a presentarse el miércoles 11 de febrero de 2026, a horas 14:00, en dependencias de la Fiscalía Departamental de La Paz, específicamente en la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, ubicada en el piso 4, oficina 409.

El documento establece que Achacollo deberá acudir portando su cédula de identidad y acompañada de su abogado defensor, con el fin de brindar su declaración informativa policial.

La citación fiscal advierte que, en caso de incomparecencia, se librará el correspondiente mandamiento de aprehensión, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

El documento fue emitido el 2 de febrero de 2026 y cuenta con la firma de fiscales de materia de la Fiscalía Departamental de La Paz.

El caso continúa en etapa de investigación y se aguarda la comparecencia de la sindicada para avanzar en la recolección de elementos de convicción.

Mira la programación en Red Uno Play