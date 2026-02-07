TEMAS DE HOY:
Nacional

¡Atención, viajeros!: cierre parcial del paso Pisiga-Colchane este sábado desde las 13:00

El ingreso a Chile por el complejo Colchane estará cerrado el 7 de febrero entre las 13:00 y 19:00 por obras de mejora en el recinto fronterizo.

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 12:07

Paso Pisiga-Colchane Foto/Infobae

Escuchar esta nota

La Aduana Nacional de Bolivia informó que el ingreso a Chile por el complejo fronterizo Colchane estará cerrado el sábado 7 de febrero, entre las 13:00 y 19:00 horas (hora boliviana), debido a trabajos de mejora en el lado chileno del paso internacional.

La medida fue comunicada por la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal de Chile, e implica una restricción temporal únicamente para el ingreso a Chile desde Bolivia, en la frontera Pisiga – Colchane.

Según la información oficial, los trabajos de mejora implican restricciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de usuarios y funcionarios del recinto.

 

 

Recomendaciones para operadores y viajeros

Ante esta disposición, la Aduana Nacional recomendó a operadores de comercio exterior, viajeros y público en general tomar previsiones para evitar contratiempos durante el cierre parcial.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la agilización del comercio exterior y señaló que trabaja de forma coordinada con las autoridades de países vecinos para optimizar los flujos fronterizos.

