¡Atención, viajeros!: cierre parcial del paso Pisiga-Colchane este sábado desde las 13:00

El ingreso a Chile por el complejo Colchane estará cerrado el 7 de febrero entre las 13:00 y 19:00 por obras de mejora en el recinto fronterizo.
07/02/2026 12:07
Escuchar esta nota
La Aduana Nacional de Bolivia informó que el ingreso a Chile por el complejo fronterizo Colchane estará cerrado el sábado 7 de febrero, entre las 13:00 y 19:00 horas (hora boliviana), debido a trabajos de mejora en el lado chileno del paso internacional.
La medida fue comunicada por la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal de Chile, e implica una restricción temporal únicamente para el ingreso a Chile desde Bolivia, en la frontera Pisiga – Colchane.
Según la información oficial, los trabajos de mejora implican restricciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de usuarios y funcionarios del recinto.
Recomendaciones para operadores y viajeros
Ante esta disposición, la Aduana Nacional recomendó a operadores de comercio exterior, viajeros y público en general tomar previsiones para evitar contratiempos durante el cierre parcial.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la agilización del comercio exterior y señaló que trabaja de forma coordinada con las autoridades de países vecinos para optimizar los flujos fronterizos.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00