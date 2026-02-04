Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 4 de febrero en Bolivia

El mercado cambiario paralelo en Bolivia cerró la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026 con un incremento moderado en comparación con los valores registrados en las primeras horas del día.

Según el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización final de la noche situó al dólar en 9,25 BOB para la compra y 9,22 BOB para la venta. Estos valores representan un movimiento ascendente respecto a la apertura de la mañana, cuando la divisa se negociaba en 9,15 BOB para la compra y 9,12 para la venta.

Por su parte, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos basándose en operaciones de calle, reportó un cierre ligeramente superior. Según este portal, el "dólar blue" terminó el día en 9,25 BOB para la compra y 9,24 BOB para la venta.

