“La mujer gritaba y pedía auxilio”: Un hombre mató a su esposa en Coloradillo, Warnes

La tarde de este miércoles 4 de febrero, vecinos reportaron un presunto feminicidio en Coloradillo, en el municipio de Warnes.

Efectivos policiales llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de cadáver, y según informes preliminares, el presunto autor del asesinato, quien era la pareja de la víctima, intentó acabar con su vida, por lo que tuvo que ser derivado a un centro médico.

Los vecinos relataron que se percataron del hecho, luego de escuchar los gritos de la mujer que pedía auxilio.

“Estaba arreglando mi moto cuando escuché un grito y nos vinimos corriendo porque la señora pedía auxilio. Cuando la vimos estaba ensangrentada, pero tenía pulso y llamamos a la ambulancia”, indicó un vecino.

El caso está siendo investigado por los efectivos policiales y se aguarda un informe oficial.

