Exfuncionario de Aduana declara en la Delcc por el caso ‘maletas’

Un exfuncionario de la Aduana que cumplía funciones en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru se presentó este miércoles a declarar en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra La Corrupción e Investigación de Legitimación de Ganancia Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (Delcc), dentro de la investigación por el denominado caso “maletas”.

El exservidor público, identificado como Alejandro B., brinda su declaración informativa policial en calidad de testigo, según confirmaron fuentes vinculadas al proceso investigativo. La autoridad fiscal deberá determinar, una vez concluida la toma de su testimonio, si corresponde o no su aprehensión.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Alejandro B. se encontraba en funciones el día en que arribaron al país maletas procedentes de Estados Unidos en un vuelo chárter, equipaje que según la investigación habría ingresado y salido del aeropuerto sin pasar por controles aduaneros oficiales.

A su llegada a dependencias policiales, el exfuncionario evitó brindar declaraciones a la prensa y se limitó a señalar que se pronunciará una vez concluya su comparecencia ante los investigadores.

Video bajo análisis

La declaración se produce luego de que saliera a la luz un registro audiovisual en el que se observa al exfuncionario acercarse al juez Hebert Zeballos, actualmente con detención preventiva en el penal de Palmasola. En las imágenes, ambas personas se saludan, intercambian algunas palabras y posteriormente el exfuncionario también saluda a una mujer que los acompañaba. Durante la conversación se observan gestos distendidos.

El video corresponde al 29 de noviembre de 2025, la misma fecha en la que, según las pesquisas, 31 maletas habrían ingresado y salido del aeropuerto sin los controles aduaneros correspondientes. Para los investigadores, la coincidencia temporal entre ambos hechos constituye un elemento que será sometido a análisis dentro del proceso.

Investigación en curso

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para establecer posibles responsabilidades en el presunto ingreso irregular de equipaje al país. Las autoridades no descartan convocar a más personas a declarar en los próximos días, mientras se revisan registros migratorios, cámaras de seguridad y documentación aeroportuaria.

Por el momento, la situación jurídica de Alejandro B. permanece en evaluación, a la espera de la determinación fiscal tras su declaración informativa.

