Caso 'maletas': Ordenan aprehensión de Gabriel Juliano, acompañante de Laura Rojas

La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes que existe una orden de aprehensión contra Gabriel Juliano Leoni, ciudadano uruguayo-estadounidense, considerado pieza clave en la investigación del denominado caso ‘maletas’.

“Es importante mencionar que se tiene ya una orden de aprehensión contra el señor (Gabriel Juliano Leoni), quien llegó al país junto con la señora Laura Rojas desde un viaje al extranjero”, señaló fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en conferencia de prensa.

El fiscal General agregó que la orden de captura ya fue entregada a la Policía Boliviana, que tiene la responsabilidad de ejecutarla en el territorio nacional. Además, informó que se realizan gestiones mediante requerimientos fiscales para determinar si Leoni se encuentra fuera del país y se trabaja de manera coordinada con Interpol para su localización internacional.

Leoni llegó a Bolivia el 29 de noviembre de 2025 en un jet privado procedente de Los Ángeles, junto a la exdiputada, Laura Rojas Ayala, y sus dos hijas. La aeronave transportaba 32 maletas declaradas con contenido presuntamente vinculado a divisas provenientes de Estados Unidos, de las cuales 31 fueron registradas como equipaje rezagado y no sometidas a control, según reportes de Inteligencia y documentación incorporada al cuadernillo de investigación.

Según la Aduana, Laura Rojas retiró las maletas utilizando un pasaporte diplomático que había sido anulado días antes, y el equipaje fue trasladado a galpones de una empresa de seguridad vinculada al juez anticorrupción Hebert Zeballos. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó 79 kilos de marihuana, sustancias líquidas de origen extranjero, una máquina industrial procesadora y armas de fuego.

Los informes de Inteligencia policial indican que Leoni habría salido del país por rutas no autorizadas días después de su llegada. La Fiscalía y la Policía continúan con operativos para localizarlo.

De acuerdo con informes de los miembros de la comisión investigadora, señalan que Gabriel Juliano Leoni forma parte de una organización criminal que utilizaba el galpón como fachada para acopiar y distribuir sustancias controladas, y que su paradero sigue siendo desconocido.

