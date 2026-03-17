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Feria por el Día del Padre reúne a 22 emprendedores en el centro de La Paz

Artesanos ofrecen regalos innovadores en la plaza del Bicentenario, desde las 09:00 hasta las 17:00, con variedad de productos hechos a mano.

Red Uno de Bolivia

17/03/2026 10:26

Foto: La feria está ubicada en la plaza del Bicentenario.
La Paz

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Una feria especial por el Día del Padre reúne a 22 emprendedores en la plaza del Bicentenario, en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde ofrecen alternativas de regalo más allá de los tradicionales obsequios.

“Estamos llevando a cabo esta feria (…) solo por el día de hoy de 9 de la mañana a 5 de la tarde”, informó Jazmín Tito, encargada de la actividad impulsada por la Subalcaldía Centro.

En el lugar, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales, entre alcancías, gorritas, poleras y otros.

Los expositores destacaron que se trata de productos directos del productor al consumidor.

La feria busca ofrecer opciones creativas y útiles para esta fecha especial.

Entre los artículos destacan también prendas abrigadas, accesorios y productos personalizados, algunos con temáticas deportivas y otros diseñados especialmente para el clima frío, por lo que los organizadores invitaron a la población a apoyar la producción nacional.

La actividad se desarrolla en inmediaciones de la UMSA y estará habilitada durante toda la jornada de este martes, en el marco de los festejos por el Día del Padre.

Mira la programación en Red Uno Play

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