TEMAS DE HOY:
Senasag Cocaína en el Trópico Feminicidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Senasag interviene un ingenio y decomisa 9 toneladas de arroz ilegal en Montero

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Productivo, la acción fue activada tras detectarse graves irregularidades en el establecimiento. 

Charles Muñoz Flores

17/03/2026 10:14

Más de 9 toneladas de arroz ilegal son decomisadas en Montero. FOTO: Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un operativo de control ejecutado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) derivó en el decomiso de más de nueve toneladas de arroz argentino que ingresó de manera ilegal al país, durante una intervención realizada en un ingenio arrocero del municipio de Montero.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Productivo, la acción fue activada tras detectarse graves irregularidades en el establecimiento. Como resultado, el personal técnico evidenció que el producto no contaba con registro sanitario, requisito indispensable para su comercialización en el mercado interno.

 

Además del decomiso, las autoridades procedieron a la retención preventiva de una “significativa cantidad” de arroz que no cuenta con documentación que respalde su procedencia, lo que impide verificar su origen y condiciones de ingreso al país.

El Senasag advirtió que este tipo de productos representa un riesgo directo para la salud pública, debido a la ausencia de controles sanitarios, y también genera un perjuicio a la economía nacional al afectar a los productores locales que operan dentro del marco legal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD