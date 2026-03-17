Senasag interviene un ingenio y decomisa 9 toneladas de arroz ilegal en Montero

Un operativo de control ejecutado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) derivó en el decomiso de más de nueve toneladas de arroz argentino que ingresó de manera ilegal al país, durante una intervención realizada en un ingenio arrocero del municipio de Montero.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Productivo, la acción fue activada tras detectarse graves irregularidades en el establecimiento. Como resultado, el personal técnico evidenció que el producto no contaba con registro sanitario, requisito indispensable para su comercialización en el mercado interno.

Además del decomiso, las autoridades procedieron a la retención preventiva de una “significativa cantidad” de arroz que no cuenta con documentación que respalde su procedencia, lo que impide verificar su origen y condiciones de ingreso al país.

El Senasag advirtió que este tipo de productos representa un riesgo directo para la salud pública, debido a la ausencia de controles sanitarios, y también genera un perjuicio a la economía nacional al afectar a los productores locales que operan dentro del marco legal.

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