Un operativo de interdicción ejecutado en el municipio de Ivirgarzama, en Cochabamba, permitió a efectivos del GIOE Valle – GER Chimoré desarticular una estructura vinculada al transporte de sustancias controladas, logrando el secuestro de más de 82 kilogramos de cocaína base y la aprehensión de cinco personas.

La acción policial, basada en labores de inteligencia, identificó un camión furgón que aparentemente trasladaba papel higiénico. Tras su intervención, los agentes detectaron un compartimento oculto prefabricado conocido como “macaco” acondicionado en la estructura del vehículo.

Durante la requisa, se encontraron 80 paquetes de sustancia controlada que, tras la prueba de campo, dieron resultado positivo para cocaína base. El hallazgo confirma el uso de métodos sofisticados de ocultamiento para el transporte de droga.

Las investigaciones también permitieron vincular un segundo vehículo, en el que se transportaban herramientas, pegamentos y selladores utilizados en la fabricación de estos compartimentos clandestinos, evidenciando un sistema logístico organizado.

Como resultado del operativo, cinco personas fueron aprehendidas, se secuestraron dos vehículos y se incautaron cinco teléfonos celulares, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Las autoridades señalaron que este caso no corresponde a un hecho aislado, sino que forma parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de sustancias controladas mediante técnicas de ocultamiento.

Operativos a nivel nacional

En el marco de acciones simultáneas realizadas el 16 de marzo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reportó resultados en distintas regiones del país.

En Santa Cruz, allanamientos permitieron el secuestro de tres inmuebles, tres vehículos, 23 teléfonos celulares y más de 160.000 dólares y bolivianos, además de la remisión de ciudadanos extranjeros a Interpol.

En Cochabamba y Oruro se registraron aprehensiones por microtráfico y posesión de sustancias controladas, mientras que en El Alto y Cochabamba se incautaron pequeñas cantidades de droga en operativos urbanos.

Asimismo, el Grupo Especial de Control de Coca ejecutó siete operativos en los que se retuvieron 108 bultos con un total de 5.456 libras de hoja de coca.

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