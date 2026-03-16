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“Marset operaba con criptomonedas para evadir controles financieros”, afirma el comandante de la Policía

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó además que el uruguayo se mostró sorprendido y desconcertado al momento de su captura, ya que aparentemente no esperaba el despliegue del operativo policial.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 15:57

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Bolivia

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El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, reveló que el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera realizaba la mayoría de sus transacciones financieras mediante criptomonedas con el objetivo de evitar controles y rastreos financieros.

Según explicó la autoridad policial, durante los operativos realizados se hallaron dos cajas fuertes de gran tamaño en uno de los domicilios vinculados al acusado. Estas serán abiertas posteriormente siguiendo los procedimientos legales correspondientes para determinar su contenido.

“Tenemos dos cajas fuertes enormes que se han encontrado en uno de los domicilios, que más adelante van a ser seguramente aperturadas con todos los procedimientos legales establecidos en nuestro país, para ver qué es lo que contenían”, señaló Sokol.

El jefe policial también indicó que, de acuerdo con la información preliminar obtenida por los investigadores, Marset evitaba utilizar dinero en efectivo y prefería realizar operaciones a través de activos digitales.

“Tenemos entendido que las transacciones que realizaba este criminal eran principalmente en criptomonedas y no en moneda física”, afirmó.

Sokol explicó además que el uruguayo se mostró sorprendido y desconcertado al momento de su captura, ya que aparentemente no esperaba el despliegue del operativo policial.

“Él pensaba que las cosas no parecían que iban a derivar en este operativo, mega operativo exitoso y brillante que hemos realizado”, sostuvo.

La autoridad destacó que toda la planificación, inteligencia y ejecución del operativo fue desarrollada por la Policía Boliviana, subrayando que la participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) fue limitada.

“La única participación de la DEA ha sido su llegada en la aeronave para poder trasladarlo al señor Marset a Estados Unidos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el procedimiento se realizó con presencia de autoridades del Ministerio Público y notarios de fe pública, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad de todas las actuaciones.

Tras su traslado, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, de 34 años, compareció este lunes ante un juez federal en el distrito este de Virginia, en Estados Unidos, en lo que constituye su primera audiencia judicial tras su detención.

De acuerdo con la información preliminar, en la audiencia se le comunicó que será investigado por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. En esta etapa inicial del proceso judicial no se mencionaron cargos por narcotráfico.

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