Caso Marset: ¿Qué guardan las cajas fuertes? Así son los dispositivos incautados a la red criminal

Dos cajas fuertes de gran tamaño incautadas durante los operativos contra la organización criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera de 34 años, se han convertido en uno de los elementos más llamativos dentro de la investigación en Bolivia. Los dispositivos de seguridad, de estructura metálica reforzada y dimensiones considerables, fueron hallados entre los bienes vinculados a la red criminal y ahora las autoridades buscan determinar qué tipo de información o valores podrían guardar en su interior.

Las cajas fueron encontradas junto a otros bienes incautados durante los operativos, entre ellos avionetas, vehículos de alta gama y propiedades, cuyo valor preliminar alcanza aproximadamente los 15 millones de dólares, según datos de las autoridades.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, explicó que la apertura de las cajas fuertes se realizará siguiendo un estricto protocolo legal para garantizar la validez de cualquier evidencia que pueda encontrarse.

El procedimiento se realizará en presencia de fiscales especializados en sustancias controladas, efectivos de la Policía Boliviana y notarios de Fe Pública, quienes certificarán cada objeto o documento hallado durante la diligencia.

Las autoridades no descartan que en el interior de las cajas se encuentren libretas, documentos o registros contables que contengan información sobre rutas, contactos y operaciones relacionadas con actividades de narcotráfico. También se espera que puedan aparecer evidencias que permitan identificar a otros integrantes o colaboradores de la estructura criminal.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó más temprano y en contacto con El Mañanero, que el ciudadano uruguayo enfrenta actualmente seis procesos penales en Bolivia, mientras continúan los allanamientos para identificar a todos los miembros de la red que operaba en el país.

De acuerdo con la autoridad, los procesos se encuentran principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni e incluyen delitos como tráfico de sustancias controladas, secuestro y lesiones graves, falsedad material y uso de instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias.

La apertura de las dos cajas fuertes es considerada por los investigadores como un paso clave dentro del proceso, ya que su contenido podría aportar nuevos elementos para esclarecer el alcance de la organización criminal y sus posibles vínculos en Bolivia.

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