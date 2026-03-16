Fiscal General confirma seis procesos contra Marset y anuncia apertura de cajas fuertes

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el narcotraficante Sebastián Marset enfrenta seis procesos penales en Bolivia, mientras continúan los allanamientos para identificar a toda la estructura criminal que operaba en el país.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, la autoridad confirmó el hallazgo de dos cajas fuertes de gran tamaño en los operativos realizados por el Ministerio Público y la Policía, cuyo contenido será abierto bajo procedimientos legales.

“Como resultado de los distintos operativos realizados bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se identificaron estas cajas fuertes. Conforme a los procedimientos y en presencia de la Policía Boliviana y de un notario de fe pública, se procederá a su apertura”, señaló Mariaca.

El fiscal agregó que la diligencia podría realizarse en los próximos días y que incluso se evalúa la presencia de los medios de comunicación.

Seis procesos contra Marset

El fiscal detalló que Marset tenía seis procesos vigentes en Bolivia, distribuidos entre los departamentos de Santa Cruz y Beni. Entre los delitos investigados se encuentran:

Tráfico de sustancias controladas

Secuestro y lesiones graves

Falsedad material y uso de instrumento falsificado

Legitimación de ganancias ilícitas

Uso indebido de influencias

En el caso del Beni, la autoridad indicó que ya existe una acusación formal y se espera que el tribunal radique el proceso para avanzar hacia juicio.

El fiscal general también explicó que tras la captura del narcotraficante se abrieron tres nuevos procesos penales, relacionados con armas y organización criminal.

“Tenemos el hecho de tenencia y porte de transportación ilícita de armas, tenemos el tráfico de armas, almacenaje peligroso y la organización criminal”, detalló.

Por estos hechos, cuatro personas fueron enviadas con detención preventiva por 180 días, entre ellas una familiar de Marset y tres ciudadanos extranjeros.

Bienes incautados

Durante los operativos también se incautaron vehículos de alta gama, motocicletas, armas de fuego de grueso calibre y aeronaves, además de otros bienes vinculados a la organización criminal.

Mariaca indicó que el valor preliminar del patrimonio incautado supera los 15 millones de dólares, aunque la cifra aún debe ser confirmada.

“La Policía Boliviana ha dado un informe, aproximadamente se hablaba de 15 millones de dólares, pero es algo que con el transcurso de los días o del proceso vamos a ser responsables”, señaló.

El fiscal general aseguró que las investigaciones ahora se concentran en identificar a todas las personas que colaboraban con la estructura criminal liderada por Marset en Bolivia.

“Hay una lista que se está trabajando para poder ver todas esas personas que eran cooperantes dentro de esta organización que lideraba el señor Marset en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, la autoridad aclaró que no existe una orden de aprehensión contra Jhonny Aguilera dentro de las investigaciones de este caso.

“A la fecha no se encuentra vigente ni ha existido una orden de aprehensión contra el señor Jhonny Aguilera dentro de estos hechos que hoy se investigan”, concluyó.

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