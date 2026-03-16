Tras la captura de Marset, autoridades apuntan a desarticular toda su red criminal en Bolivia

La captura y expulsión del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset hacia Estados Unidos es considerada un paso importante en la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, las autoridades bolivianas advierten que el principal desafío ahora es desarticular toda la estructura criminal que operaba en el país.

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que tras la captura se ejecutan operativos y allanamientos en distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de afectar la logística y las finanzas de la organización.

Según la autoridad, en el marco de las investigaciones se logró incautar 16 avionetas presuntamente vinculadas a la red, además de armas, municiones, combustible de aviación y sustancias controladas. También se reportó la aprehensión de varias personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, que estarían relacionados con la estructura criminal.

Justiniano señaló que la prioridad es evitar que la organización se reorganice con un nuevo líder tras la caída de Marset. “Debemos afectar lo más pronto posible la parte logística y financiera para destruir esta red criminal que operaba en el país”, afirmó.

La autoridad también destacó que el avance en el caso se debe en gran medida a la cooperación internacional, ya que las investigaciones involucran a varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En ese contexto, explicó que la información que pueda proporcionar Marset a autoridades estadounidenses será clave para ampliar las investigaciones y detectar posibles vínculos con otras organizaciones criminales o redes de lavado de dinero en distintos países.

“La DEA tiene presencia en diferentes países de la región y toda la información que pueda extraerse de las declaraciones de Marset va a ser útil para el conjunto de los países”, afirmó.

El viceministro agregó que las indagaciones también apuntan a determinar posibles casos de corrupción que habrían facilitado el funcionamiento de la red en Bolivia, además de rastrear los recursos económicos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades anticiparon que en los próximos días se brindarán nuevos informes sobre los resultados de los operativos y las investigaciones que continúan en curso para desmantelar por completo la organización criminal.

“Hay mucha tela que cortar, sinceramente. Probablemente hubo corrupción anclada a sostener esta organización criminal a nivel nacional”, manifestó.

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