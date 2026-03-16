Video recrea cómo fue la captura de Sebastián Marset en Santa Cruz

Un video difundido por la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado muestra el operativo policial que culminó con la captura del narcotraficante Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras varios meses de trabajo de inteligencia.

Las imágenes narran que las fuerzas del orden identificaron dos viviendas utilizadas por la organización criminal. La denominada “Casa A” era el lugar donde se encontraba el cabecilla de la red, mientras que la “Casa B” funcionaba como base de operaciones de su anillo de seguridad armado.

En la madrugada del viernes 13 de marzo, unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), inteligencia policial y grupos tácticos ejecutaron un operativo simultáneo. El primer objetivo fue intervenir la Casa B para neutralizar a los custodios y evitar que alertaran al narcotraficante.

El registro audiovisual muestra la rápida irrupción de los efectivos, quienes lograron reducir y arrestar a los guardaespaldas que custodiaban el inmueble, dejando a Marset sin protección.

Posteriormente, los uniformados avanzaron hacia la segunda vivienda, donde el presunto líder de la organización fue capturado sin que se registrara ningún tipo de enfrentamiento.

El video concluye mostrando el traslado del detenido bajo fuerte custodia policial hasta el aeropuerto, desde donde fue puesto a disposición de la justicia estadounidense.

Según el reporte oficial, el operativo se realizó sin bajas y representa uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en el país.

Mira la programación en Red Uno Play