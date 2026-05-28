Bloqueos hacía Yungas complican transporte y obligan a trasbordos

El bloqueo en Nor Yungas, principalmente en el sector de Puente de Armas, continúa este jueves 28 de mayo, afectando seriamente la transitabilidad de la región. Como consecuencia, el transporte interprovincial opera únicamente mediante trasbordos, obligando a los pasajeros a caminar largas distancias para abordar otro vehículo y continuar hacia su destino.

“Se llega desde Minasa hasta Puente de Armas, que está a dos horas y media, y de ahí hay que caminar 20 a 30 minutos para seguir camino hacia Caranavi”, relataron los pasajeros afectados.

Abastecimiento de combustible

Los choferes del transporte interprovincial también reportan que el desabastecimiento de combustible complica la operación de sus unidades. Muchos han recurrido al mercado negro para conseguir gasolina y poder mantener los servicios a los pasajeros.

El bloqueo en Puente de Armas mantiene la región aislada, y aunque el transporte hacia Irupana no presenta restricciones, los trayectos hacia Caranavi y otros sectores se ven seriamente afectados, aumentando los tiempos de viaje y las dificultades logísticas.

Autoridades y usuarios advierten que mientras los bloqueos persistan, la transitabilidad seguirá limitada, afectando tanto la movilidad de personas como la distribución de alimentos, insumos y combustibles en Nor Yungas.

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